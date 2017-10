Örebro kommun sparar på dagverksamheten

En av besparingarna som märks redan nu är att utbetalning av den så kallade brukarpengen stoppats för resten av året.

Torunn Sandin och Anette Ekström som går på dagverksamheten Tygtrasan är besvikna. De menar att brukarpengen är viktig.

– För det så kan vi äta, gå på bio, göra sånt där som vanlig Svensson har råd med men inte vi, säger Torunn Sandin.

– Kommunen drar ner på oss som har det sämst i samhället, säger hon.

– De tar ju från oss som ligger redan, för oss som är handikappade, säger Anette Ekström.

Förvaltningen för funktionshindrade har fått i uppdrag av programnämnden att spara pengar.

Under 2018 ska 400 000 kr sparas in och dessutom ska det beräknade underskottet på 2-3 miljoner från i år tjänas in under nästa år.

Bland annat försvinner fem heltidstjänster från dagverksamheterna från och med årsskiftet. De flyttas till annan verksamhet i förvaltningen.

Att brukarpengen stoppats för i år är bara en av besparingarna, enligt förvaltningschefen Sofia Persson.

– Den här förvaltningen har ju precis som andra förvaltningar fått samma uppdrag att effektivisera eller ompröva, säger hon.

– Det här är ju en av flera åtgärder som vi har satt in och som vi kommer att genomföra, säger hon.

– Vi reducerar ju fem årsarbetare under de här månaderna nu så det är ju en kombination att vi hittar reduceringar som ger effekter, säger hon.

Att flytta de fem årsarbetarna beräknas ge en besparing på ungefär två miljoner kronor och det kan bli ännu fler tjänster som flyttas nästa år.

Förvaltningen ser nu över personaltätheten och om man kan dra ner på kostnaden för lokaler och bussar som används inom dagverksamhet i Örebro kommun.

Vilka dagverksamheter som påverkas återstår att se.

– Vi kan inte gå ut och strejka. Det finns ingen som för fram våra rättigheter, säger Torunn Sandin.