Tio artister hoppas på att bli finalist till P4 Örebros lokalartist

En av de som hoppas på att bli P4 Örebros lokalartist 2017 är Ana Marina Diaz. Hon har just kommit ut från ett pirrigt möte med juryn.

– Det var jättekul, men nervöst, säger Ana Marina. Jag har sökt tidigare men inte kommit såhär långt, så det var jättekul bara att få träffa juryn den här gången.

På måndag kommer de tio artisterna att få besked om vilka fyra som gått vidare till finalen.

– Nu är det bara att vänta och hålla tummarna, säger Ana Marina Diaz som förstås hoppas på att bli en av de fyra.

Emilie Pless är projektledare för P4 Örebros lokalartist.

– De här fyra finalisterna kommer att under nästa vecka att få spela in varsin låt som ni lyssnare kommer att få höra under veckan därpå.

Och det är P4 Örebros lyssnare som i slutändan väljer vem som ska bli årets lokalartist, berättar Emilie Pless.

– Det är lyssnarna som röstar fram vem som ska sjunga på O, Helga Natt på Stortorget i Örebro i december. Och det brukar vara framför en publik på 25 000 personer, så det är ju väldigt mäktigt för den som vinner.