De fyra finalisterna är Anna Folkesson, Ana Marina Diaz, Tobias Andersson och Lisa Hübinette Sundström.

Under veckan kommer artisterna att spela in varsin låt i P4 Örebros studio och under nästa vecka kommer ni lyssnare att få möjlighet att höra låtarna i radio.

Det är sedan er uppgift att rösta fram den artist som ni vill se på Stortorget och O, Helga Natt i december.