Kommunalråd följde polisens arbete mot öppen droghandel

För andra gången det här året har Centerns kommunalråd i Örebro Per-Åke Sörman varit med polisen på ett kvällspass i centrala Örebro.

– För mig som politiker är det viktigt att se hur polisens arbete konkret går till, säger Per-Åke Sörman.

Under veckan har Örebropolisen gjort en särskild insats mot droghandeln i Örebro och arbetet under fredagskvällen handlade just om att stävja öppen droghandel.

– Att få bort den synliga droghandeln handlar om trygghetsskapande åtgärder, vi har en alldeles för synlig droghandel idag, säger Per-Åke Sörman. Allmänna platser ska vara en trygg zon.