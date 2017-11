ETC i Örebro och i Bergslagen läggs ned

Alla ETC:s papperstidningar som inte når upp till presstödet kommer att läggas ned, skriver Medievärlden .

Förutom ETC Bergslagen och ETC Örebro läggs följande titlar ned:



Göteborgs Fria, Landets Fria, Sesam, Stockholms Fria, ETC Jönköping, ETC Malmö, ETC Norrköping, ETC Stockholm, ETC Sundsvall, ETC Umeå, ETC Uppsala, ETC Västerås och ETC Växjö.



Tidningarnas sista utgåvor kommer i mellandagarna.

De anställda fick beskedet på måndagseftermiddagen. Totalt kommer ett 20-tal heltidstjänster varslas.