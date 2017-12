91-åriga Margit gör hemtjänstens jobb

Margit Vargas hemtjänst ska hjälpa henne med bland annat städning och handling.

– Jag kan inte säga att det är så bra, tiden räcker inte till, säger Margit Varga.

Margit menar att personalen ofta verkar stressad och ibland har tiden som är avsatt för att hjälpa henne tagit slut redan innan de kommit in genom dörren. Så för att underlätta brukar Margit försöka hjälpa till.

– Jag hjälper dem när de kommer och innan de kommer hit för att det ska gå undan för dem. De är stressade jämt och då gör jag förarbete så de slipper.



Margit Varga och sonen Stefan Varga menar att de klagat hos kommunen flera gånger bara i år men att de inte fått någon respons.

– Vi har skrivit till dem och klagat på att det inte funkar men det har inte kommit så mycket längre, säger Margit Varga.

Det är inte bara Margit som skrivit klagomål angående hemtjänsten. Under 2017 har ett 40-tal skriftliga klagomål kommit in till kommunen som tar upp en rad problem.



Bland annat att personalen kommer sent, har för lite tid att hjälpa brukarna och att personalen ibland inte dyker upp alls.



Maria Ståhl är socialchef i Askersunds kommun:

– Det är beklagligt men samtidigt är vi medvetna om att det inte har fungerat optimalt.

Hon menar att man jobbar även på att det här ska bli bra i slutändan för dem som ska ta emot insatserna.

– Och även att personalen har en bra arbetsmiljö, säger Maria Ståhl, socialchef Askersunds kommun.