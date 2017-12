Parkeringsappar stressar äldre i Karlskoga

Just nu under julhandeln är det gratis parkering i centrala Karlskoga, men frågan om det nya parkeringsystemet har irriterat många seniorer under hösten.

Det nya är att man främst kan betala sin parkering med telefonen, antingen via en app i sin smartphone eller genom att skicka ett sms.

På Karlskoga kommun berättar ansvariga tjänstemannen Agneta Köhler att man försökt att gå alla till mötes. Både med ett modernt parkeringssystem via telefon och att ha kvar p-automater. Vill man använda kort och kontanter finns det ett fåtal automater kvar.

Hör i ljudlänken ovan Siv Kanon och Birgitta Hede från pensionärsorganisationen SPF i Karlskoga. De gör tummen ner för appar och sms-parkering.