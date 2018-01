Unge Alfred Nobel – första experimenten

1859 gjorde Alfreds far Immanuel Nobel konkurs i Sankt Petersburg. Bitter över uteblivna beställningar från ryska militären återvände han med sin hustru till Sverige samma år.

Alfreds äldre bror Ludvig blev en slags konkursförvaltare med uppgift försöka rekonstuera faderns företag och verksamhet.

Även Alfred stannade kvar i Sankt Petersburg några år efter att fadern lämnat staden. Han delade lägenhet med sin bror Robert och började kring 1860 så smått ägna sig åt sina första experiment med sprängolja, nitroglycerin – något som han blivit förevisad av sin kemilärare, professor Nikolaj Zinin.

Drogs åt två håll

Det tog ganska många år innan Alfred bestämde sig vad han vill ägna sig åt i sitt liv. Förutom experiment, teknik och forskning var han också mycket intresserad av litteratur, poesi och filosofi. Han ville skriva romaner, lyrik och dramatik.

Kanske var det inte förrän Alfred återförenades med sin far i Stockholm 1863 som han definitivt blev uppfinnare och entreprenör. Bara ett par år senare hade han tagit patent på dynamit och grundat sina första bolag.

Stockholm-Hamburg-Paris-Karlskoga

Från Sverige flyttade han senare, först till Tyskland och därifrån till Paris som var hans främsta bas i tillvaron mellan 1872 och 1891.

Först 1893, när Alfred var 60 år, återvände han till Sverige en andra vända och köpte då Bofors i Karlskoga och fick den anknytning till Örebro län som var avgörande för att hans berömda testamente senare skulle förklaras giltigt och därmed göra det möjligt att skapa Nobelpriset (Alfred avled ju 10 december 1896 i den villa i Sanremo i Italien som han köpt som en slags vinterbostad år 1891).

Släkten kvar i Ryssland

Till sin ungdoms stad Sankt Petersburg återvände Alfred Nobel såvitt känt bara en enda gång, efter att han lämnade den 1863.

Kanske delade han faderns bitterhet över konkursen 1859. Däremot bodde hans bror Ludvig kvar i Ryssland och lyckades bygga upp det nobelska verkstadsföretaget till nya höjder. 1874 flyttade Ludvig med sin stora familj in i ett palats vid Neva-floden som fortfarande står kvar ra familj in i ett palate strerkstadsföretaget till nya höjder. 1874 flyttade Ludvig med sin stora familj in i ett palatår kvar. Samtidigt började Nobel-bröderna utvinna olja i Baku vid Kaspiska havet, alltså i nuvarande landet Azerbadzjan. Även Alfred var en stor ägare i oljebolaget.

Ludvig Nobel dog 1888, medan Alfred ännu levde. Alfred reste dock aldrig till sin brors begravning i Sankt Petersburg eftersom han kände sig sjuk och svag vid den tiden.

Revolutionen, slutet på en era

Ledningen för Ludvig Nobels koncern i Ryssland togs sedan över av Emanuel Nobel, som bodde och verkade i Ryssland fram till revolutionen 1917. Efter den lämnade alla medlemmar i familjen Nobel Ryssland och deras egendomar konfiskerades av bolsjevikerna. Det fina palatset i Sankt Petersburg gjordes till arbetarklubb.

Detta är sista delen av tre delar om den unge Alfred Nobel.