Hundra nya kolloplatser till Örebros unga

Under flera år har Örebro kommun tvingats säga nej till över hundra barn per år som velat gå på kollo under sommaren. För att komma till bukt med den problematiken så har kommunen nu skjutit till extra miljoner för att öka kolloplatserna med hundra stycken nya.

Ulf Lindin är verksamhetschef vid kommunen. Han är nöjd med de nya platserna.

– Det har varit tufft att säga nej, när man ser hur många som inte kommer med. Framför allt när man vet att flera av de barnen kanske inte har det så bra hemma. Det är skönt att fler får chansen ny!



Det är KFUM Örebro som sköter om kommunens kolloverksamhet och de hundra nya platserna kommer ha sin plats runt om i Kilsbergen. Ansökan för sommarens kolloplatser är redan nu öppna.