Fredrik af Petersens: Här är Saubers och Marcus Ericssons nya F1-bil

Sauber eller rättare sagt Alfa Romeo Sauber har presenterat sin nya F1-bil. En bil som man hoppas skall hjälpa Marcus Ericsson från Kumla och hans nya stallkamrat Charles Leclerk att få tillräckligt med poäng den här säsongen så man kan placera sig i mittfältet istället för sista platsen där man funnits de två sista åren.

Man var piskad att helt och hållet börja om från början. .

Det är enligt den tekniska chefen Jörg Zander en helt ny bil och man har tänkt i andra banor. Utan tvekan visste man att man var tvungen att göra något drastiskt för att bryta den negtiva trenden. Teamet har också anställt fler experter på olika områden. Framförallt när det gäller den känsliga aerodynamiken. Målet är inte att bara ha fler anställda utan att man har de rätta.

Hjälp har man också fått av huvudsponsorn och den tekniska partnern Alfa Romeo men jag är inte helt säker på vilket sätt för så vitt jag vet finns det inte många hos italienarna som har erfarenhet av f1. Därmed inte sagt att de inte har ett know how som kan vara till mycket stor nytta. Bl.a. ekonomiskt. Enligt en icke bekräftad uppgift betalar man mer än 100 miljoner kronor per säsong.

Vad som dock är synnerligen intressant och kan bli en stor fördel är ett antagligen närmare samarbete med Ferrari, som levererar den nya motorn och inte en ett år gammal. Och som vi alla vet så ingår Alfa i Fiat koncernen. Stallchefen Frederic Vasseur understryker dock att man är inte och kommer inte att bli ett junior eller B Ferrari team.

– Vi har ett kontrakt med Ferrari om motorer inte att man skall leverera förare.

Enligt Zander var tänkandet bakom C37, som den nya bilen heter, att det skall vara en bas för vidare utveckling under säsongen. Något som inte fungerade de sista åren på grund av dåliga finanser. Men också för att man fastnat i ett tänkande.

– Jag är smått optimistisk men det kommer att bli svårt, säger Vasseur.

– Alla andra har ju också nya bilar.

– Man måste ha tålamod för det tar ett par år att vända på ett sådant projekt. Man inte bara anställa en ingenjör från ett av de stora teamen och tro att allt blir bättre på några dagar. Man kan inte köpa prestanda. Men man måste sätta upp ett mål.

Marcus är imponerad av det arbete och omorganisation som Vasseur har gjort.

– Han är respekterad och har verkligen hjälpt till att locka över ingenjörer. Man märker tydligt att alla är optimistiska.

Det är också Pascal Picci, som är chef för det schweiziska investmentföretaget Longbow och som äger teamet, men har ställer också krav.

– Målet är att vara med i mittfältet och det vore ett drama om vi inte klarar av det, säger han.

– Trots samarbetet med Alfa kommer Sauber att förbli ett självständigt team. Vi har inte tagit över för att snabbt göra oss av med det.

Vasseur är också bara positivt inställd till Longbow.

– De har gjort stora investeringar.

När det gäller förarna gillar Vasseur Marcus. Är dock noga med att säga att Marcus och Charles, som vann f2 titeln förra året, kör på samma vilkor. Han är också en Ferrari junior och ryktet påstår att han kan ersätta Kimi Räikkönen hos Scuderia om Iceman slutar efter den här säsongen.

– Marcus är en förstärkning för teamet tack vare sin erfarenhet och vi arbetar bra tillsammans.

Marcus själv ser säsongen 2018 som en nystart på hans karriär.

– Samarbetet med Alfa är en bra möjlighet för oss alla. Och en stor chans för mig att efter så många år visa vad jag kan.

Och det vore verkligen på tiden.

Charles Leclerc, som kommer från Monaco, är Marcus nya stallkompis.

För ett par år sedan höll monegascen på att ge upp sin karriär. Pengarna var slut. Han fick hjälp av sin bäste vän Jules Bianchi, som omkom efter en olycka i Japan, och fick Nicolas Todt som ny manager. Karriären gick spirakt uppåt och ett par säsonger senare skrev han på ett kontrakt som Ferrari junior.

Har Ferrari något i bakhuvudet när det gäller samarbetet med Sauber via Alfa Romeo?

Före detta F1-chefen Bernie Ecclestone skrev ett för Scuderia mycket lukrativt kontrakt och italienarna får en saftig bonus bara för att vara med. Dessutom har man rätten att lägga in ett veto i omröstningar. Och det här gillar inte de nya kommersiella ägarna Liberty Media, som hotat med att inte förlänga kontraktet när det går ut 2021.

Och det i sin tur går Fiat-chefen Sergio Marchionne inte frivillgt med på. Så jag tror att Marchionne nu räknar med, kräver?, att Sauber i alla omröstningar i framtiden kommer att lägga sin röst på det förslag som italienarna vill.

Sauber är inte det enda team som visat upp sin nya bil. Williams och Renault har också gjort det och resten följer efter den närmaste tiden.