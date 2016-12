Rösta på Årets Östgöte 2016!

Vi har just nu problem med telefonröstningen. Ibland när man ringer möts man av beskedet att numret inte har någon abonnent. Vi jobbar på att lösa problemet. Under tiden hänvisar vi er till att försöka igen. Röstningen pågår fram till och med 29 december klockan 13:00. /Petter Ahnoff, agendachef P4 Östergötland

Kandidat 1: Birgitta Gredrup-Bergman, Norrköping.

Telefon: 011-495 42 61

Birgitta arbetar med Amningshjälpen Östergötland där föräldrar får råd och stöd kring amning. Det handlar om telefonrådgivning, hembesök och kurser.

Ur nomineringen: Hon har varit hjälpmamma på Amningshjälpen i många år och är en väldigt uppskattad medlem. Just till nyblivna föräldrar är hon mycket värdefull med sin kunskap kring amning och bebisar. Om inte Birgitta blir östgötska, vem då?

Här hör du presentationsintervjun med Birgitta

Kandidat 2: Mustafa Panshiri, Linköping

Telefon 011- 495 42 62

Som en av få inom polisen som pratar dari, språket som många ensamkommande afghanska flyktingbarn pratar har han åkt runt och föreläst om svenska samhället och demokrati. Numera har han lämnat polisen för att hinna med föreläsningarna.

Ur nomineringen: Mustafa är en otroligt fin kille som har gjort en fantastisk resa i livet och det han lärt sig under den resan använder han på ett otroligt engagerat sätt när han hjälper ensamkommande barn att förstå och integreras i det svenska samhället. Mustafa har startat ett humanistiskt och brottsförebyggande arbete som är helt unikt. Han är ett stort föredöme för många.

Hör ett tidigare inslag om Mustafa

Kandidat 3 Pär Beckne, Motala

Telefon: 011-495 42 63

Klubbchef i IFK Motala Bandy som under hösten startat ett projekt där fritidsbarn en gång i veckan fått komma och åka skridskor. Barnen hämtas upp i bussar, får låna utrustning och bjuds på mellanmål. Vid första tillfället kom över 300 barn.

Ur nomineringen: Han är en riktig eldsjäl han engagerar sig inte bara i IFK bandy. Varje onsdag får skolbarn komma och åka skridskor på isstadion där ordnar han så att det finns vuxna som hjälper barnen med utrustning och det dom behöver hjälp med barnen får även mellis.

Kandidat 4: Ronja Kyndel, Norrköping

Telefon 011-495 42 64

Ronja är med och driver frivilligorganisationen Good News of Norrköping.

Ur nomineringen: … för hennes outtröttliga volontära engagemang, bl.a. i Good News of Norrköping, men även för barn på kollo, ensamkommande barn, flyktingfamiljer, EU-migranter, etc. etc. Ronja ger inte människor bara materiella förnödenheter. Hon ger människor hopp, värme och hon ger av sig själv och sin styrka. Det här är hennes sätt att vara.”

Hör ett tidigare inslag med Ronja

Kandidat 5 Nicklas Jansson, Linköping

Telefon 011-495 42 65

Nicklas blev känd för hela Sverige över en natt när han med sin kranbil kunde rädda en lastbilschaufför som kraschat in i mitträcket på E4:an.



Ur Nomineringen: ”Det är en bragd, att så snabbt hämta brandsläckaren och släcka branden och sedan hjälpa till att säkra hytten där föraren satt fastklämd.”

Hör ett tidigare inslag med Nicklas

Röstningen pågår till och med 29 december. Endast en röst per telefonnummer räknas.