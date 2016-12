Pernillas och Annas spel gör succé i USA

Spelet som heter Geometry Strategy är ett nyutvecklat brädspel som har hyllats stort och blivit belönad med flera priser under året. Många menar att det är en helt unik spelidé - som att de har "uppfunnit hjulet i spelvärlden".

– Det finns så otroligt många spel på marknaden och de flesta spelen bygger på nåt gammalt. Vi kommer inte från den här världen utan har utvecklat läromedel i 11 år innan, säger Anna Kristensson.

Spelet har bland annat blivit belönad med priset Parent Choice Award i USA och är nu nominerat som det enda europeiska spelet till årets nykomling i Toy of the Year Awards. Dessutom har flera stora amerikanska varuhuskedjor köpt in spelet för distribution och försäljning.

– Vi är lite partiska i målet men vi visste ju att spelet var förbaskat bra, säger Pernilla Molander stolt.