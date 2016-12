Årets östgöte kandidat 4: Ronja Kyndel

Kandidat 4: Ronja Kyndel, Norrköping

Ur nomineringen: "… för hennes outtröttliga volontära engagemang, bl.a. i Good News of Norrköping, men även för barn på kollo, ensamkommande barn, flyktingfamiljer, EU-migranter, etc. etc. Ronja ger inte människor bara materiella förnödenheter. Hon ger människor hopp, värme och hon ger av sig själv och sin styrka. Det här är hennes sätt att vara.”

Vill du rösta på Ronja så ringer du 011-495 42 64

Vi har just nu problem med telefonröstningen. Ibland när man ringer möts man av beskedet att numret inte har någon abonnent. Vi jobbar på att lösa problemet. Under tiden hänvisar vi er till att försöka igen. Röstningen pågår fram till och med 29 december. /Petter Ahnoff, agendachef P4 Östergötland