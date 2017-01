Linköpings debutant gjorde mål direkt

Efter två matcher utan att ha producerat något endaste mål - 0-3 borta mot Färjestad och 0-1 hemma mot HV71 efter förlängning - möblerade Linköping om en del i sina två första kedjor.



Något som gav resultat direkt i den första perioden mot Skellefteå - där östgötarna var betydligt effektivare än på sistone.



Efter lite mer än nio minuter slängde sig assisterande lagkaptenen Sebastian Karlsson och tryckte in ledningspucken.



Sju minuter senare smällde det igen bakom gästernas målvakt Joni Ortio - då var det Andrew Gordon som med en backhand ökade på till 2-0.



Det var hög fart, aggressivt och många heta närkamper - och Skellefteå reducerade genom ett superskott i krysset av Emil Djuse.



I den första perioden tacklade SHL-debutanten Jonathan Rodensjö gästernas Pontus Petterström över sargen till publikens stora jubel - och i den andra sköt 18-åringen in returen på kedjepolaren Emil Sylvegårds skott.



Adam Petterssons reducering i början av den tredje perioden skapade spänning - men den förstörde Linköpings Henrik Törnqvist genom att läckert vispa in 4-2 efter en soloprestation.



I slutet lirkade Emil Sylvegård sedan in ytterligare ett mål och orsakade Skellefteås andra raka förlust med 2-5.

Linköping-Skellefteå AIK 5-2 (2-0, 1-1, 2-1)

Första perioden: 1-0 (9.13) Sebastian Karlsson, 2-0 (16.37) Andrew Gordon (Anssi Salmela, Mathis Olimb).



Andra perioden: 2-1 (2.53) Emil Djuse (Joakim Lindström, Sebastian Aho), 3-1 (11.52) Jonathan Rodensjö (Emil Sylvegård, Vilmos Gallo).



Tredje perioden: 3-2 (3.10) Adam Pettersson (Henrik Hetta, Marcus Pettersson), 4-2 (15.47) Henrik Törnqvist (Niclas Lundgren), 5-2 (19.11) Emil Sylvegård.



Skott: 29-26 (12-6, 5-10, 12-10).



Utv, Linköping: 2x2. Skellefteå AIK: 1x2.



Domare: Morgan Johansson, Ljungby, och Mikael Sjöqvist, Karlstad.



Publik: 4 740.