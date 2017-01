Linköping krossade Djurgården på bortaplan

Djurgården och nygamle backen Marcus Högström sköt och sköt - men några mål blev det inte.



I stället studsade det rätt för Linköping i SHL-mötet i ishockey mellan två av seriens ineffektivaste lag, 4-0.



Att lagen - länge - hade svårt att hitta rätt på Hovet var inte oväntat.



Linköping gjorde visserligen fem mål på Skellefteå senast men var dessförinnan mållöst i två matcher och inför matchen SHL:s tredje mest ineffektiva lag. Djurgården är ännu sämre, behöver nära 15 skott på mål för att få in pucken och har bara Leksand bakom sig i just den statistiska kategorin.



För Djurgården var det årets första match, och dessutom supporterföreningen Järnkaminernas egen dag. Askådarna gjorde vad de kunde för att lyfta hemmaspelarna och efter en jämn förstaperiod var det som om läktarsången fick effekt - förutom i mål. Linköpingsmålvakten Jacob Johansson höll tätt.



Efter 17 sekunder i tredje perioden, i numerärt överläge, studsade Anssi Salmelas skott från blå in bakom Djurgårdsmålvakten Mikael Tellqvist. Det var den rutinerade finländske backens första mål i Linköpingströjan efter tidigare SHL-sejourer och mål i Modo, HV71, Färjestad och Brynäs.



Linköpings andra mål gjorde Henrik Törnqvist med ett skott som Tellqvist borde ha kunnat rädda. Emil Sylvegård och Jakob Lilja spädde på med 3-0 och 4-0.