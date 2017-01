Nytt år - då trivs Linköping

Linköping nollades av både Färjestad och HV71 - men de tre senaste omgångarna har klubben öst in mål.



Efter 5-2 hemma mot Skellefteå och 4-0 borta mot Djurgården körde LHC vidare i sitt offensiva fyrverkeri och slog Luleå i egna arenan med 5-2.



Efter årsskiftet har östgötarna därmed tre raka segrar med totalt 14-4 och har fått en superstart på 2017. Under lördagen small det två gånger om i första perioden genom Garrett Roe och Sebastian Karlsson. Johan Forsberg reducerade visserligen innan paus - men Linköping fortsatte sin effektivitet i mittakten då både Ken André Olimb och Anssi Salmela ökade på ytterligare.



Rena showen



Olimbs fram till 3-1 kom till efter rena showen där hela Luleås försvar lurades bort. Efter snabba passningar av Broc Little och Garrett Roe fick norrmannen öppen bur och satte enkelt pucken i nättaket.

-Jag tycker vi behandlar pucken på ett bra sätt och får fast dem i deras anfallszon ofta. Så jag tror Luleå tycker att vi är ganska jobbiga att möta, menade hemmatränaren Dan Tangnes till CMore.



Gästerna hade en del vassa lägen, men LHC-målvakten Jacob Johansson agerade stabilt mellan stolparna.

-Vi krånglar till det för mycket, de får i stället checka fast oss och få långa anfall. Vi måste spela mycket snabbare och rakare, kritiserade Luleås anfallare Johan Harju i CMore.



Utdelning i numerärt överläge



Men det lyckades man inte heller med i den sista perioden, som Linköping hade full kontroll över.



Hemmalaget bjöd 7 232 åskådare på ännu ett läckert mål fram till 5-1 - Broc Little snurrade igenom och gav Mathis Olimb fritt läge att trycka in pucken intill stolpen.



Att Einar Emanuelsson reducerade i numerärt överläge saknade betydelse.

– Skönt att vi fortsätter producera många mål och viktigt att vi gjorde två i power play, det har ju gått lite trögt innan, menade Garrett Roe i en arenaintervju.