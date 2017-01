Han grundlade sin karriär i Beatlesgruppen Liverpool under 90-talet men gör nu egen musik.

Låten "We are one" handlar om att vi alla är ett och ska ta hand om varandra oavsett religion, hudfärg, och kultur.

– Den påminner oss också om att vi ska värna och ta hand om planeten vi tillsammans bor och lever på under en kort tid, säger Peter Malmberg.