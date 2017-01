Knapp seger för LHC mot Örebro

Örebrosonen Gabriel Carlsson var ofin nog och visade vägen när Linköping vann med 1-0 i Behrn arena.

Den tillresta klacken och matchhjältens släktingar som var på plats i Örebro jublade förstås åt målet och till sist Linköpings femte raka seger i SHL. För krislaget Örebros del har däremot smällarna kommit slag i slag det senaste dygnet.

Det var alltså Linköpingsbacken Gabriel Carlsson, med just Örebro som moderklubb, som dundrade in matchens enda mål efter sju minuter. Målvakten Julius Hudacek hade fri sikt och borde nog tagit pucken som gick intill plockhandsken.

-Jag vet inte riktigt hur, men jag fick till ett hårt skott och det gick in. Klart att det känns lite speciellt, sade Örebrosonen Gabriel Carlsson i pausen till C More.

Tidigt i den andra perioden fick Gabriel Carlsson på nytt iväg ett tungt skott och var nära att bli tvåmålsskytt. Men den gången var Julius Hudacek med på noterna och tog revansch på sig själv.

En kvart in i mittenperioden trodde publiken att Joel Mustonen kvitterat men efter videogranskning godkändes inte målet då en hemmaspelare störde i målgården. Men Mustonen var inte speciellt upprörd över domslutet när han pratade med C More direkt efter andra perioden.

-På isen såg jag inte hur det såg ut. Men efter att ha sett reprisen så kan jag inte säga emot, sade Mustonen.

Men närmare än så kom inte Örebro då tredje perioden slutade mållöst. Läget blir allt tuffare för närkingarna som inte tagit en trepoängare sedan den 1 december hemma mot Leksand. Värt för övrigt att notera var att matchen inte hade en enda utvisning.

Örebro-Linköping 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)

Första perioden: 0-1 (7.12) Gabriel Carlsson (Henrik Törnqvist, Niklas Fogström).

Skott: 24-29 (7-9, 8-14, 9-6).

Domare: Marcus Linde, Kungälv, och Patrik Sjöberg, Gävle.

Publik: 5 212.