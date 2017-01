Kacklande snabbspår i husdjurens historia

Kanske var det genom att favorisera en enda egenskap som våra husdjur blev tama och började lägga fler ägg, växa snabbare och producera mer kött.

– När man väljer ut de tama djuren, så får man en massa andra egenskaper med på köpet, säger Per Jensen.

Domesticerade djur, som till exempel kon, hästen och hönan har alla typiska egenskaper som skiljer sig från deras vilda anfäder. De växer sig oftare större, föder fler och större ungar och kan mer effektivt utnyttja foder de äter. De är också betydligt mindre rädda för oss människor.

Kanske är det just den egenskapen, mindre rädsla för människor, som dragit med sig alla andra eftertraktade egenskaperna på köpet, tror Per Jensen.

Hans slutsats grundar sig i ett experiment där man efterliknat domesticeringen av vår tama höna med hjälp av röd djungelhöna, vår tamhönas anfader.

Per Jensen lät tillsammans med sina doktorander välja ut de individer som var minst rädda för människor och lät dem sedan gå vidare i avel. Man kunde då se att djungelhönsen redan efter fem generationer visade egenskaper som mycket liknar vår egen domesticerade höna.

– De kläcks större, växer snabbare och blir större. De lägger också större ägg och blir mer socialt dominanta, har en förändrad metabolism och kan växa mer på mindre foder, säger Per Jensen.

Så genom att välja ut individer som är mindre rädda, får man med sig alla de andra egenskaperna på köpet?

– Precis. Och då finns det en tanke om att det här beror på hur arvsmassan är organiserad. Många av de här förändringarna kan förklaras som rena sidoeffekter av någonting annat, säger han.

