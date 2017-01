Skattemedel betalar VTI:s förlustkonferenser

– Den här typen av konferens ska vara självbärande och vi kan inte subventionera en sån här konferens, men i bland har vi haft underskott, säger Jonas Bjelfvenstam som till årsskiftet var generaldirektör för VTI.

I förra veckan genomfördes Transportforum i Linköping, Nordens största årligt återkommande konferens för transportsektorn.

Det är en viktig intäktskälla för VTI och förra året gick konferensen med 1,8 miljoner kronor i vinst.

Lite i skymundan arrangerar VTI också en internationell trafiksäkerhetskonferens för forskare.

Konferensen startade i Göteborg 1987 och genomförs med några års mellanrum. Numera vandrar den mellan fem världsdelar under namnet Road safety on five continents (länk).

I maj förra året hölls mötet i Rio de Janeiro i Brasilien - nästa gång i Korea 2018.

Deltagaravgifter ska täcka kostnader, är det tänkt, och förra mötet gick plus minus noll.

– Det är lite fram och tillbaka. Inte minst det här med att rekrytera konferensdeltagare och hantera marknadsföring över hela världen, det är lite av en utmaning och ska inte vara VTI:s kärnverksamhet, säger Jonas Bjelfvenstam.

Han konstaterar att tid från forskning tas till administration för att kunna genomföra konferenserna:

– Man sätter en del forskartimmar på att arbeta med frågan. Forskartiden hade kunnat användas till något annat, självklart.

Av de senaste fyra konferenserna har två - i Kina 2013 och Thailand 2007 - gått med sammanlagt närmare 350 000 kronor i förlust.

Konferensen i Förenade Arabemiraten 2010 gjorde vinst på 125 000 kronor.

Det visar siffror P4 Östergötland tagit del av.

Underskottet täcks med skattepengar som VTI får från staten, säger Jonas Bjelfvenstam:

Ska det göra det?

– Ja, när det gäller vetenskapligt arbete kan det göra det, men inte annars. Och när en vetenskaplig kommitté är knuten till konferensen och gör vetenskapliga insatser, då menar jag att det är möjligt, säger han.

Jonas Bjelfvenstam tycker att konferenserna bör fortsätta, i någon form:

– Jag tror det är en bra möjlighet för VTI att stärka sitt varumärke och för Sverige att saluföra kunskap om trafiksäkerhet, säger han.