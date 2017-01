Fredrik Lundberg misstänkt för mutbrott

I ett pressmeddelande från företaget framgår att det sedan 2015 pågår en förundersökning "avseende vissa jakter som Holmen arrangerat och där Fredrik Lundberg i sin roll som styrelsens ordförande varit värd".

Vidare framgår att Lundberg under 22 års tid varit företagets jaktvärd under två till tre jakter per år. Till dessa har personer från Holmens nätverk bjudits in.

"Jakt i Holmens regi på markerna runt Norrköping är en tradition sedan flera decennier och ger möjlighet att träffa såväl Holmens medarbetare som externa deltagare", säger Fredrik Lundberg i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Jag har givetvis respekt för åklagarens arbete och är behjälplig med den information de önskar. Jag är övertygad om att både Holmen och jag hanterat allt på ett korrekt sätt och att ingen överträdelse skett".