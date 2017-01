Storvinst för Linköpings innebandydamer

Matchen inleddes ändå som det förväntades, med att bortalaget tog ledningen med 1-0. Detta var dock hemmalaget som hade ett väldigt bra läge precis innan målet. Målet stod sig också som det enda första perioden ut. En period som också såg skottstatistiken sluta 7-2 till hemmalaget.

Sedan tog den andra perioden vid och det tog till den 13 minuten innan Linköping tryckte in en kvittering från nära håll genom Caroline Hansen. Efter det tog det bara en minut så var det straff för Uppsala, en straff som gjordes mål på av bortalagets Klara Molin. Men det blev bortdömt av domaren för att hon rörde bollen bakåt under straffen, vilket inte är tillåtet. 1-1 stod sig fram till den 18:e minuten i andra perioden, då höll comebackande Amanda Larsson i hemmalaget sig framme efter ett fint anfall och sköt in 2-1 till hemmalaget.

– Jo, jag kan tycka att egentligen speglar inte 8-1 matchen jättemycket, det är en ganska tajt match. Första och andra perioden framförallt. Sen så är vi jävligt effektiva och de lyckas inte komma till någonting i deras press vi spelar oss ur den och kontrar och gör mål. Jag tycker vi spelar ruggigt bra idag, säger en nöjd Julia Sidklev Persson som stod för tre assist för hemmalaget.

En tredje period som rivstartades med ett 3-1 mål direkt av Maja Liljeroth och sedan hann det med att smälla ytterligare fem gånger för hemmalaget innan slutsignalen ljöd. Då var det i tur och ordning Caroline Hansen, Amanda Larsson, Maja Liljeroth, Yamou Njai och Stina Sjögran som gjorde målen.

– Det känns jätteskönt. Kul med en rejäl vinst i min första match och en grym insats av hela laget, säger tvåmålsgörande och comebackande Amanda Larsson efter matchen.

Hemmalaget klev med segern också upp på en 10:e plats i tabellen från sin tidigare 13:e. En placering som också betyder säker mark för tillfället i alla fall. Nästa match spelas efter landslagsuppehållet borta mot Rönnby Västerås.