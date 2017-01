Åtalade Lilja målskytt när LHC segrade

En av matchvinnarna var Jakob Lilja, som haft en av sitt mest pressade hockeydygn bakom sig.



Inför matchen var en av frågorna hur Linköpings Jakob Lilja, mentalt skulle orka ladda om. Ett dygn tidigare kom beskedet att han åtalas för en crosschecking mot Jens Olsson. Det hände för två år sedan när Jakob Lilja spelade för Rögle.



Efter 7.52 gav han besked genom att kvittera till 1-1.



Jakob Liljas jubel hördes i en heltyst hemmaarena. I den följande periodpausen sa han till C More:

– Det var en liten boost att få gå ut och göra mål efter de negativa rubriker som varit det senaste dygnet.



Jakob Lilja försäkrade sedan att det aktuella åtalet inte påverkar honom som hockeyspelare:

-Det är bara skönt när jag är på banan. Då tänker man inte på det.



Länge såg det ut att bli en bekväm och trevlig kväll för Linköping. Speciellt sedan Broc Little fick göra 3-1 början av andra perioden.



Med den ledningen i ryggen var Linköping sedan på väg att köra över Leksand, som inte vaknande förrän fem minuter före andra pausvilan. En reducering av Oskar Lang bidrog till att de kom tillbaka och lyckades skapa längre anfall i offensiv zon.



I slutronden jobbade Leksand hårt för en kvittering. Men laget vägde lätt i anfallsspelet. När sedan Linköping kontrade in 4-2 genom Niklas Fogström var lagets åttonde seger på nio matcher ett faktum.



Genom den här segern hänger Linköping på seriens topplag, vilket skapar extra harmoni och självförtroende inför slutspelet.