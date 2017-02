Ida Kallströms irländska folktoner i Östgötahitten

Redan som nioåring började Ida skriva både texter och musik, men hon kunde inte spela något instrument. Så det blev mest lite längre berättelser som skrevs ner innan hon som tonåring lärde sig att spela gitarr och gav musiken en rejäl chans igen.

Nu pluggar hon musik på Rimforsa folkhögskola, singer songwriter. Hon hämtar mycket inspiration från folkmusiken på Irland och hennes låt "The Legend Of The Monster In The Sea" är skriven med utvandringstiden från Europa till Amerika i tankarna.

Du hör låten och Ida Kallström under veckan och på fredag kommer hon till studion och spelar live.