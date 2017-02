Hittills har fokus främst legat på konferenser, där man i paneler diskuterat allt från andrahandsmarknaden för biljetter till digital marknadsföring och musikbranschens framtid.

– Vi kom fram till att det bara gäller att pusha på, säger Emelie Stockhaus som är projektledare för Where is the musik, när vi träffade henne på Louis De Geer där konferenserna pågått under dagen.