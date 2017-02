Voltade av vägen - bilen larmade själv

Polisen fick inledningsvis uppgifter om att bilen skulle ha voltat.

I bilen ska både barn och vuxna funnits, men ingen ska ha skadats allvarligt, men de åkte med ambulans till sjukhus för kontroll. Trafikmässigt blev det inga större störningar.

Olyckan larmades in till polisen via ett så kallat "Volvo on call" - där bilen själv larmar om krockkuden utlösts.

– Självklart är det bra för vi kan snabbt vara på väg till platsen. Oftast ringer bilen upp innan de drabbade ens hunnit ut och vi får också en position. Folk kan ju ha svårt att veta var de befinner sig annars, säger Martin Berggren vid polisen.