1177 Vårdguiden svarar inte

Dataröst:"Välkommen till 1177 Vårdguiden. Just nu är det många som ringer till oss. Vänligen försök igen senare, eller besök oss på 1177.se"

Får ni stänga av telefonkön?

– Ja, det är ju sagt så att vi är ingen livsviktig funktion och än så länge har vi inget annat sagt i avtalet utan vi försöker svara på alla samtal vi kan, säger Asta Lindström som är vårdenhetschef på 1177 Vårdguiden på telefon i Östergötland.



Det är när kön är så lång att väntetiden beräknas till över en och en halv timme ungefär som svararen kopplas in. Asta Lindström säger att det ändå lönar sig att inte ge upp då.



– Ringer man för att få ett råd och inte känner sig väldigt akut sjuk så kan man lägga på och vänta och ringa tillbaka om en halvtimme. Då har förhoppningsvis kön öppnat upp sig igen så man kommer fram så småningom.



Kön har stängts av ett antal gånger på det här sättet de senaste veckorna. Det har hänt olika dagar i veckan och olika tider på dygnet. Asta Lindström säger att det inte brukar vara så här frekvent att kön stängs av som hittills i år.



– Inte så ofta som de senaste veckorna men det har hänt även tidigare, vissa tider. Helgdagar framförallt. Vi har haft lite mindre personal, även sjuksköterskorna här blir ju sjuka i influensa och så. Det har också varit svårt att rekrytera sjuksköterskor, säger Asta Lindström.



– Just nu håller vi på att rekryterar och hoppas vi ska få in nya medarbetare för att bättra på det här, säger hon.