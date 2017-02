Linköping avgjorde i slutsekunden

Östgötarna satte nämligen 3-2 med bara två sekunder kvar att spela.



Inför fredagens bortamöte mot Karlskrona hade Linköping vunnit elva av de tolv senaste omgångarna. Samtidigt hade Blekingegänget åkt på stryk i tolv raka matcher. Ändå lyckades Karlskrona vinna med 3-1 och var då uppe i sju av nio möjliga poäng mot LHC i vinter.



Linköping tog visserligen ledningen i returmötet på lördagen genom Ken André Olimb och hade spelövertag med några riktigt vassa chanser (inte minst Emil Sylvegård och Jakob Lilja).



Men östgötarna hade förtvivlat svårt att ta sig igenom det vilt kämpande försvaret hos gästerna och att passera stabile målvakten Johannes Jönsson.



I andra perioden kom kvitteringen, då Joachim Rohdin tryckte in en tappad puck av burväktaren Jakob Johansson i powerplay.



– Bra fart och lite smågrinigt, vilket är roligt. För att vinna ska vi hålla oss borta från utvisningsbåset och se till att ha snabbare omställningar. Vi täpper till bra defensivt och ska fortsätta med det, sade Rohdin i C More.



Efter att ha haft tryck utan att förmå få in någon puck i sista perioden kom till slut utdelningen genom tyske nyförvärvet Marcel Müller.



Men Karlskrona vägrade att ge sig och kvitterade på ett tungt skott av landslagsmannen Alexander Bergström.



Gästerna verkade på väg att ta poäng mot LHC för fjärde mötet i rad.



Då, i numerärt överläge, klev Mathis Olimb fram som stor hjälte i Linköping genom att panga in ett skott intill stolpen och ordna full pott igen.



– Det är klart att det är surt för Karlskrona att förlora med två sekunder kvar, men jag tycker att vi är det bättre laget över 60 minuter. Vi är spelförande i princip hela matchen och jag tycker att det är ett rättvist resultat, sade Linköpingstränaren Dan Tangnes i C More efter slutsignalen.