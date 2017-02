Axel Schylström till Andra chansen

I Andra chansen ställs Schylström mot Lisa Ajax i duell 2.

– Det finns ingen drömmotståndare och det finns ingen mardrömsmotståndare, säger han till SVT.

Loreens oro var befogad. Kritikernas hyllningar var inte värda mycket när tv-tittarna sade sitt och i stället röstade fram Wiktoria och Jon Henrik Fjällgren (feat. Aninia) till final i Melodifestivalen. Loreen får nu, tillsammans med Axel Schylström, en ny chans i Andra chansen nästa helg.



Hon vann hela Eurovision Song Contest 2012. Men Loreens "Statements" gick inte hem hos tv-tittarna på samma sätt, trots att bidraget haussats rejält av kritikerna på förhand.

Loreen sade själv efter genrepet att hennes största oro var att inte hennes nummer skulle nå ut till tittarna - och oron verkar ha varit befogad. Hon får nu fortsätta jakten på finalplats i Linköping nästa helg.



Till final gick däremot den andra förhandsfavoriten Wiktoria. Hennes countrypopdänga "As I lay me down" - där Wiktoria bland annat helt sonika just lägger sig ner på en säng och sjunger - får nu slåss om slutsegern i Friends Arena den 11 mars. Förra året slutade Wiktoria fyra i finalen med "Save me".



Andra bidrag direkt till final blev Jon Henrik Fjällgren och Aninia. Fjällgrens jojk kryddad med Aninias sång i "En värld full av strider" träffade rätt hos tittarna och Jon Henrik Fjällgren, som på egen hand slutade tvåa i Melodifestivalen 2015, får nu på nytt slåss om slutsegern i Friends Arena den 11 mars.



Frågan är dock om inte det största jublet för kvällen gick till David Lindgren. Inte så konstigt heller, då han i sin hemstad, precis som utlovat, nämnde Skellefteå så fort han fick chansen.



Axel Schylström gör Loreen sällskap till Andra chansen nästa vecka, medan Les Gordons och Sara Varga & Juha Mulari slogs ut.

Andra chansen arrangeras i Linköping på lördag den 4 mars.