Wiman visade Libk vägen

– Det är en tuff match rakt igenom. Warberg gör det väldigt bra under de två första perioderna och gör det svårt för oss, sänker tempot och ligger tight i sin box. Vi har svårt att komma in där vilket blir lite frustrerande såklart. Men vi går in och bestämmer oss i den tredje perioden och då är vi det bättre laget, säger Linköpings Anna Wiman efter matchen.

Superligan i innebandy

Linköping-Warberg 4-3

(0-1) (1-1) (3-1)

Mål Linköping: Anna Wiman 2, Amanda Larsson, Amanda Ljunggren.

Nicklas Pettersson

nicklas.pettersson@sverigesradio.se