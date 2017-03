Tionde raka hemma för Linköping

3-0 mot Brynäs innebär att östgötarna klättrar upp på tredje plats i SHL.

– En otroligt bra match av oss, framhöll anfallaren Sebastian Karlsson.



Senast Linköping blev helt utan poäng i egna arenan var den 20 december mot Växjö och den 30 december förlorade klubben mot HV71 efter förlängning.



Men sedan dess har LHC radat upp tio raka segrar på hemmaplan - i nio av dessa fallen är det dessutom trepoängare.



Mot Brynäs under söndagen var det som vanligt fullt ös framåt i offensiven och några vassa chanser i power play i den första perioden.



Inte minst Mathis Olimb - som med halva buren öppen prickade utsidan av stolpen efter en suverän pass av lillebror Ken André.

– Lite svängigt, men vi har några bra lägen att trycka dit den. Vi har ganska mycket puck i anfallszonen och en hel del skott, men för lite folk på kassen. Fixar vi till det kommer det att komma några mål, menade Linköpings Jakob Lilja i C More.



Och det gjorde det - efter 6,43 minuter av mittakten.



Återigen var det Ken André Olimb som levererade ett pass av hög klass i numerärt överläge - och då smällde Sebastian Karlsson in ledningspucken i nättaket.



En fullträff som var anfallarens 100:e poäng i LHC-dressen.

– Jag tycker att vi får långa anfall på dem och det ser bra ut. Vi får framförallt inte bli passiva som vi blivit i några matcher tidigare, sade Linköpings Eddie Larsson i C More.



Något som laget klarade av att undvika den här gången inför 8 147 jublande åskådare.



I sista perioden ökade dessutom Jakob Lilja på i box play, innan Emil Sylvegård sköt in 3-0 i öppen bur.

– Vi kämpar och hjälper varandra otroligt bra. Spelar bra i både power play och box play. Det är där det avgörs, tyckte Sebastian Karlsson i en arenaintervju.



Med två omgångar kvar att spela tar LHC därmed tillbaka tredjeplatsen från HV71.