Vändning av LHC - ny serietvåa

Växjö, som tog SM-guld 2015, hade chansen att för första gången ta sig över 100-poängsgränsen i SHL-sammanhang.



Men laget står kvar på 99 poäng - men de har 26 plusmål och tre poäng ner till nya tvåan Linköping och lär därmed ändå bli seriesegrare för första gången i klubbens historia.



Smålänningarna hade plockat poäng i 41 av 51 SHL-matcher inför tisdagens möte med Linköping och vunnit elva av sina tolv senaste hemmamatcher.



Och Växjö tog sig till en tvåmålsledning.



Efter en mållös förstaperiod kom ledningsmålet direkt efter paus. 15 sekunder stod matchklockan på när Linus Fröberg slängde in 1-0 efter att kedjekompisen Tuomas Kiiskinen snott pucken från Garrett Roe bakom bortaburen.



Växjö ägde stora delar av mittperioden och Dennis Everberg kunde även lägga in 2-0. Hans 18:e ligamål i Växjös tröja. Emil Pettersson och Adam Brodecki förarbetade till målet och kedjan fortsätter därmed att producera.



Men ett powerplay senare i perioden tog Linköping tillbaka i matchen. Anssi Salmela blev målgörare efter ett lågt avslut från backplats och poängligatvåan Broc Little noterade samtidigt sin 50 poäng.



Resultatet stod sig till drygt fem minuter återstod av tredje perioden. I fem mot tre kvitterade Broc Little till 2-2. Han stod placerad vid bortre stolpen och lade in pucken bakom Joacim Eriksson.



Och en förlängning var bara 59 sekunder bort när Garrett Roe avgjorde för Linköping.



Linköping har ett nytt toppmöte på torsdag, mot Frölunda.

Matchfakta

Växjö-Linköping 2-3 (0-0, 2-1, 0-2)



Andra perioden: 1-0 (0.14) Linus Fröberg (Tuomas Kiiskinen), 2-0 (6.41) Dennis Everberg (Emil Pettersson, Adam Brodecki), 2-1 (16.28) Anssi Salmela (Garrett Roe, Broc Little) spel fem mot fyra.



Tredje perioden: 2-2 (14.54) Broc Little (Andrew Gordon, Anssi Salmela) spel fem mot tre, 2-3 (19.01) Garrett Roe (Niclas Lundgren, Broc Little).



Skott: 30-20 (12-7, 10-4, 8-9).



Utv, Växjö: 6x2. Linköping: 1x2.



Domare: Tobias Björk, Boden, och Pehr Claesson, Alvesta.



Publik: 4 354.