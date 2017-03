LCH:s segersvit bröts i matchen mot Frölunda

Frölunda vann med 4-2, klättrade upp till tredje plats och skickade ned LHC som fyra i SHL.



Därmed möter östgötarna Brynäs i kvartsfinalen, medan Frölunda ställs mot Skellefteå.



Både Linköping och Frölunda hade chans på andraplatsen i SHL:s sluttabell.



Men det var tabelltvåan LHC som hade avgörandet i egna händer - en poäng före HV71 och två före Frölunda.



Östgötarna hade också tio raka segrar på hemmaplan - inte en enda förlust i egna arenan under 2017 och bara en tappad poäng där efter nyår.



I den första perioden var det inte särskilt svårt att förstå varför.



Då pumpade Linköping på ordentligt, vann skotten med hela 15-4, spelade fem mot tre i 1.46 minuter och hade en straff (Broc Little).



Ändå ledde man bara med 1-0, efter en backhandslyftning av Vilmos Gallo.

-Det var länge sedan, så det var skönt. Jag tycker att vi förtjänar ett mål i det bytet, riktigt bra förarbete, sade Gallo till C More.



Andra perioden inleddes med ett jätteläge för Jakob Lilja - som sköt utanför.



I stället lyckades Frölunda kvittera efter en stökig situation framför hemmamålet. LHC ville ha till en videogranskning på grund av hög klubba, men domarna bestämde sig för att godkänna Henrik Tömmernes mål.



Mittakten slutade med ett rejält slagsmål mellan Anssi Salmela och Nicklas Lasu, där den förstnämnde fick sex minuter och Lasu fyra minuters utvisning.

– Det börjar närma sig slutspel. Det är grymt, jag tycker vi gör en bra insats så här långt men har lite för många utvisningar emot oss, sade Lasu till C More.