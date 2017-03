Stort publiktapp för SHL – tangerat sämsta på 14 år

Elva av lagen visar minus och störst är tappet för Malmö som trots sin bästa säsong på 15 år har förlorat nästan 900 åskådare per match jämfört med i fjol.

– Det är beklämmande och gör ont i mitt Malmö Redhawks-hjärta, säger Patrik Sylvegård, vd och sportchef i klubben.



När grundserien i SHL spelades färdigt i torsdags kväll stannade det totala publiksnittet på 5 707 åskådare - ett tapp med 139 åskådare per match jämfört med förra säsongen.



Trots att publikdragaren Leksand gjorde comeback i högsta serien.



Snittet är en tangering från säsongen 2012-13 då två av de mest populära lagen, Djurgården och Leksand, spelade i allsvenskan och det sämsta snittet sedan säsongen 2002-03.



Minussiffrorna finns över nästan hela linjen. Bara Färjestad och Karlskrona, som till den här säsongen blev klar med sin utbyggnad av hemmaarenan, visar plus.



Alarmerande för SHL-klubbarna inför SM-slutspelet som startar på lördagen.



Publiktappet för Malmö, 873 åskådare per match, är en miljonsmäll och Patrik Sylvegård tror att chansen att rädda upp det ekonomiskt i slutspelet blir svårt.



Malmö gör sitt första slutspel på 15 år och börjar hemma i åttondelsfinal mot Luleå.

– Ska vi kunna rädda upp det här behöver vi gå ganska långt och tyvärr ser det inte ut som att det är någon jätterusch till lördag, säger han.



Sylvegård påpekar att Malmös tapp inte handlar om 873 betalande åskådare. Förra säsongen hade 400-500 ungdomsspelare gratis säsongskort.

– Men sanningen är att vi har tappat och det är beklämmande. SHL är en av världens bästa ligor och jag tycker vi har bjudit på bra underhållning, vi har en fin arena, bra matcharrangemang och jättebilliga biljettpriser.

– Tappar vi 400-500 åskådare gånger 200 kronor gånger 26 matcher så handlar det om miljonbelopp. Det drabbar oss hårt. Antingen vill man ha ett hockeylag i Malmö, och då måste man stötta oss, annars kan vi inte bedriva verksamhet på den här nivån, säger han.



Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson skriver i en veckogammal ledare på förbundets webbplats att hockeyn måste fokusera mer på den vanliga publiken och fler billiga biljettkategorier.



"Varje hockeyorganisation har en försäljningsavdelning som riktar sig mot sponsorer och företagskunder, och det är inget fel med det. Men det är kanske dags att vi mer riktar oss mot "vanligt folk", den vanliga publiken", skriver han.

