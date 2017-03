Bredband till glesbygden kan dröja många år

Regeringen mål är att fram till 2020 ska 95 procent av hushållen i Sverige ska ha tillgång till bredband via fiber. Men de statliga pengarna kommer inte att räcka för att nå upp till målet enligt bredbandsansvariga i kommunerna. Det visar en kartläggning som Sveriges Radios reporternätverk har gjort.

– Nej, med de medlen som finns i dag kan vi inte nå upp till de målen redan år 2020, säger Mikael Henriksson, bredbandssamordnare i Åtvidaberg.

Regeringen har beslutat att avsätta 5,5 miljarder under mandatperioden för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Länsstyrelsen i Östergötland som delar ut de statliga pengarna i länet har fått många projektansökningar. Förra året fick länet 150 miljoner för att dela ut bland projekten.

Men pengarna är redan slut och nu hoppas man att kunna hjälpa ytterligare några projekt med nya miljoner som väntas komma till hösten. Men de nya utlovade miljonerna kommer inte heller att räcka. Redan nu finns det dubbelt så många ansökningar än de utlovade 50 miljonerna.

David Fogelberg bor i Västerum, en liten by allra längs ner i sydöstra Östergötland i Valdemarsviks kommun. Just nu har han bredband via kopparnät i området. Men innan den avvecklas vill de dra fiber till området. Han är orolig att det kan ta många år innan de kan få tillgång till fibernät.

– Med den takt som staten pytsar ut pengar så kommer det nog ta säkert ta till år 2025.

Men hur viktigt är bidraget för att kunna få fiber till området?

– Ska vi gräva fiber då är bidraget ofrånkomligt.

Mikael Henriksson säger att tillgången till snabbt bredband är avgörande för små kommuners framtid.

– Många vill kunna jobba hemifrån. Vi har många småföretagare på landet som kommer att få jätte stora bekymmer utan snabbt bredband. Alla är beroende av att kunna kommunicera och så måste det finnas annars flyttar man sitt företag.