Ishockeystjärnan Lilja i rätten

– Vi hoppas på en frikännande dom, säger advokaten Mats Tornéus.



Det var den 5 mars 2015 som den dåvarande Röglespelaren Lilja, numera i SHL-klubben Linköping, crosscheckade Malmöbacken Jens Olsson i nacken i det allsvenska Skånederbyt i Malmö Arena. Över två år senare har händelsen nått Malmö tingsrätt. I januari i år åtalades Lilja misstänkt för misshandel.

– Vi anser att det här är en olyckshändelse som sker under pågående spelsekvens, säger försvarsadvokaten Mats Tornéus inför rättegången, som nu pågår i Malmö tingsrätt.



Normalt sett brukar de mötas på isen, men nu har Lilja och Olsson slagit sig ner på varsin sida i sal 4 i Malmö tingsrätt. Kammaråklagare Michelle Stein anser att Lilja har gått över en gräns för hur mycket våld idrottsutövare kan samtycka till och anser att tilltaget inte skedde under en spelsekvens.



– Jakob Lilja blir stängd i spelvägen och använder då helt enkelt klubban i spelfattning och trycker sin motståndare framåt för att jaga efter pucken. Det finns alltså inget uppsåt att skada eller ge smärta åt motståndaren, säger Tornéus.



Även Olsson har uppgett i polisförhör att han medvetet ställde sig i vägen för Lilja och Malmöbacken, som inte skadades allvarligt, anser att händelsen inte borde ha utretts av polisen. Olsson anser att det räcker med att Lilja stängdes av i tio matcher, varav fyra omvandlades till böter, av Ishockeyförbundets disciplinnämnd.



Förutom att Lilja ska höras under dagens rättegång har åklagaren kallat den aktuella matchens huvuddomare, Andreas Harnebring, och Malmös lagläkare Henrik Ahlborg som vittnen. Försvaret har kallat SHL-spelaren Christopher Liljewall, lagkamrat med Lilja under tiden i Rögle.



Både Jakob Lilja och Jens Olsson står inför stundande SM-kvartsfinalserier. Liljas Linköping ställs mot Brynäs hemma på lördag och Olssons Malmö möter Växjö på bortais på fredag.



– Det är klart att han vill bli så lite störd som möjligt inför kommande slutspel. Samtidigt är det något som måste prövas när åklagaren nu har valt att driva detta till rättegång. Så han är väl förberedd, säger Tornéus.



Varken Linköping eller Lilja själv vill kommentera ärendet under pågående slutspel, men Lilja säger så här till klubbens hemsida:



"Jag har respekt för rättsprocessen men med tanke på det kommande SM-slutspelet vill jag snabbt kunna återgå till att tillsammans med mina lagkompisar förbereda mig inför lördagens match".