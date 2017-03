Bredband via luften kan hjälpa glesbygden

Radiolänk eller bredband via luften kan erbjuda glesbygden höghastighet bredband på upp till 100 megabit per sekund till en mycket låg kostnad. David Fogelberg som bor i Västerum i Valdemarsvik säger att de just nu undersöker möjligheten att få bredband via radiolänk:

– En radiolänk anslutning för 20 hushåll hamna på ungefär 13 tusen kronor per hushåll, berättar David Fogelberg i Västerum.

Västerum ligger på gränsen till Kalmar län. Det är mycket glest mellan husen och det är långt till närmaste tätort. Byborna här har länge försökt få bredband till området men det är lättare sagt än gjort.

Hade de fått statligt bidrag så skulle det ändå kosta 22 000 kronor varje hushåll för att dra fibernät till området. Och utan bidrag kan det kosta tre gånger så mycket med fiber. Det är fortfarande mycket osäkert om de får bidrag eller inte och därför har de börjat intressera sig för radiolänk istället för fiber.

– Fiber anses vara en trygg och säker teknik men det är också den dyraste tekniken eftersom att det krävs att man gräver varenda meter säger David Fogelberg.

Radiolänk bygger på att signaler går via en basmast till en lokalt placerad mast på landsbygden, som ger hushållen där bättre uppkoppling. Håkan Hylén på jordbruksverket alltså den myndighet som delar ut det statliga stödet för bredbandsutbyggnad på landsbygden säger att radiolänk kan vara ett bra komplement i områden där det är svårt att nå med fiber.

– Där det är inte ekonomiskt hållbart eller geografiskt möjligt att bygga med fiber då skulle man kunna ta hjälp av radiolänk säger Håkan Hylén på jordbruksverket.