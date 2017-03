Bandet bildades på en fest för snart två år sedan och består av sångerskan Lina Edgar, gitarristen Robin Olsson, David Lindqvist på bas och Jasmin Olsson som spelar trummor.

De började med att spela covers och gick successivt över till egenskrivet material.

"Save yourself" är andra låten de ger ut.

– Jag fick inspiration till låten efter att ha lyssnat på James Morrisons album "Songs for you, truths for me" och anammat hans känsla i flera av låtarna, säger Lina Edgar.