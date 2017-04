IFK Norrköping förlorade mot Östersund

I fjol blev han skickad till superettan två dagar före premiären.



Ett år senare är Hosam Aiesh en startspelare i Östersund - och matchvinnare när IFK Norrköping besegrades hemma med 1-0.



Samtidigt som Östersund förra säsongen överraskade många under sin allsvenska debut under våren fick Hosam Aiesh finna sig i att vara utlånad till Varberg i superettan. En skadefylld försäsong gjorde att talangen bara dagar före premiären petades ut truppen, men kallades hem inför omstarten efter sommaruppehållet.



Sema framspelare



I år har den 22-åriga göteborgaren fått en betydligt roligare start på säsongen. Inte från forwardspositionen han ofta återfanns på i fjol utan som en högerytter som är med både långt ner i försvarsspelet och långt fram i anfallen.



Prov på det senare fick hemmapubliken att jubla redan efter fyra minuter då Ken Semas förarbete gav Aiesh öppet mål som han säkert rullade in.



Målet fick självförtroendet att växa ytterligare på talangen och tillsammans med övriga på hemmalagets mittfält gav de Norrköping inte några farligheter framåt trots jämnt bollinnehav. Spelet från premiärförlusten mot Halmstad var borta och mer av det som gjorde Östersund till fjolårets utropstecken syntes. Och en Hosam Aiesh som alltså ägde mycket av spelet längst hela vänsterkanten.



I andra halvlek låg han bakom målchansen som gav Östersund straff sedan Samuel Mensiro fällts av Eric Smith. Saman Ghoddos sköt dock straffen över och bjöd tillbaka Norrköping i matchen.



Möts i cupfinal



Men fler mål kom inte och Aiesh kunde konstatera att han redan har samma målfacit som i fjol, men fortsätter gärna målskörden mot just Norrköping redan på torsdag.



Som bekant var matchen också en försmak av cupfinalen som spelas på skärtorsdagen, även den med Östersund som hemmalag.



Hosam Aiesh lär inte ha försämrat sina chanser för en ny chans från start.