Misstänka föremålet förs till Stockholm

Det är ännu oklart om det handlar om ett skarpladdat föremål, enligt förundersökningsledaren Daniel Axelsson på polisens avdelning för grova brott.

Polisen håller nu under eftermiddagen på med dörrknackning hos boende i området runt den lägenhet där föremålet slängdes in under natten.

Man förhör även de personer som var i lägenheten när polisen kom dit.

Enligt Daniel Axelsson är ingen person gripen misstänkt för inblandning.