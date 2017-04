Vägbygget är inte klart till parköppningen

– Vi kommer ha arbete utanför parken som kommer att fortgå fram till första maj när vi har den stora öppningen. Så visst arbete kommer det att vara utanför parken ja, säger Niclas Palmqvist som är teknik- och underhållschef på Kolmårdens djurpark.

Kommer det ställa till det för helgens besökare?

– Nej, jag tror inte det för entreprenörerna är riktigt duktiga, de kommer att leda om trafiken. Vi har till och med trafikljus uppe. Men nu i helgen kommer det inte vara någon byggnation, så det kommer att flyta.

Niclas Palmqvist tror inte att besökstrycket blir särskilt stort den här helgen.

– Jag hoppas att jag har fel, skulle det komma tio tusen besökare i helgen skulle jag bli jättejätteglad, men det kommer det inte att komma. Dels för vädret och dels för att det är bara en liten smygpremiär.

Vad är det nya som ska underlätta för trafiken till parken då?

– Två busshållplatser, vilket är en jätteförbättring för då kan man åka kommunalt ut och sedan kommer det att vara en vänstersväng in till parkeringen med att speciellt körfält in, så att man kommer få en ökad kapacitet in till parkeringen, säger Niclas Palmqvist.