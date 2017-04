Assistansbolag avslutade uppdrag abrupt

Per-Olof Andersson, socialchef i Motala kommun kallar situationen exceptionell.

– Ja, det satte oss i en väldigt svår situation eftersom kommunen har ett yttersta ansvar att gå in vid akuta tillfälliga händelser och det kan ju vara att folk är sjuka, att de inte hittar någon som kan hoppa in som vikarie.



– Då har vi ett bemanningscentrum i kommunen som ska hjälpa till. Men här sa de egentligen till oss att de upphör med sitt uppdrag och med så kort varsel kan inte vi ta emot uppsägningar, säger Per-Olof Andersson.

I lex Sarah-anmälan skriver assistansbolaget att en bemanningsproblematik har funnits under lång tid och en vecka innan de avslutade uppdraget ryckte kundansvarig på bolaget själv in för att bemanna som assistent. De beskriver den sista veckan som ohållbar där assistenter beordrades in för att klara uppdraget.

Per-Olof Andersson säger att Motala kommun nu ska se över riktlinjer och rutiner gentemot privata utförare.

– Vi kommer att förtydliga det. Det blir en konsekvens för samtliga. Vi kommer att titta på lagstödet och se så att de har fått ut rätt information ifall det skulle ha brustit, säger Per-Olof Andersson.

Och för brukaren som fick sin assistans indragen har kommunen nu löst det med assistenter från det egna bemanningscentret.

– Vi löste det redan i fredags kväll så personen har inte lämnats utan hjälp utan har fått den hjälp som behövs, säger Susanne Källebring som är sektionschef på LSS i Motala.