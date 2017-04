Kamya spelar live

Kamya består av sångaren och gitarristen Jakob Carlander, Julius Willén på trummor, Kalle Trenter som spelar bas och Oskar Jansson på gitarr och sång.

Det hela började med att Jakob och Julius var sugna på att göra något nytt då deras tidigare band upplösts. Julius hittade ett gäng musikaliska grabbar i sin bekantskapskrets och sammankallade till ett möte. Själv dök Julius aldrig upp, men det spelade ingen större roll för Kamya bildades ändå.

Efter knappt ett år hade bandet sin första spelning, detta som huvudband under den stora studentfesten On The Rocks på Linköpings universitet. Nu är de klara med sin första skiva.