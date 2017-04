IFK Norrköping mest prisvärda klubben i allsvenskan

Revisionsbyrån EY har jämfört de allsvenska klubbarnas lönekostnader med antalet vunna poäng för lagen, skriver Dagens Nyheter. I uträkningen har alla anställdas löner i klubben räknats med, inte bara spelare och ledare.

Höga lönekostnader brukar vara synonymt med bra resultat, men ett undantag till den regeln är just IFK Norrköping. Det var tydligt under 2015 när laget blev svenska mästare med en lönekostnad per vunnen poäng på 635 000 kronor. Förra säsongen kostade laget betydligt mer - 922 000 kronor per poäng - vilket ändå gör dem sjunde billigast i allsvenskan.

Lägst lönekostnad per poäng hade Jönköpings Södra 2016 med 569 000 kronor per poäng. Högst lönekostnad hade Häcken med mer än två miljoner kronor.