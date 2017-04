Små barngrupper i förskolan men färre lärare har utbildning

Statistik från Skolverket visar att förskolegruppernas genomsnittliga storlek har sjunkit från 16,7 barn under 2015 till 15,9 under 2016. Precis som föregående år finns det i genomsnitt 5,2 barn per anställd i förskolan.

– Det är glädjande att barngrupperna blivit mindre men samtidigt är det en bra bit kvar till de riktmärken vi satt upp", säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Skolverkets riktmärken anger en lämplig storlek på småbarnsgrupper till mellan 6 och 12 barn samt mellan 9 och 15 för de lite äldre barnen.

Utbildningsnivån bland personalen på förskolorna sjunker. Endast 39 procent har en förskoleexamen, det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2015.

Samtidigt saknar 28 procent utbildning för arbete med barn

– Det är också oroande att förskolorna anställt mer personal som inte har utbildning för att arbeta med barn. All forskning visar att välutbildad personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg förskola för barnen", säger Magdalena Karlsson.

Förra året fördelades 950 miljoner i statsbidrag till 242 kommuner och 321 fristående förskolor med syftet att verka för mindre barngrupper i förskolan. För bidragsåret 2017/2018 finns totalt 828 miljoner att fördela.