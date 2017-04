Åtta orter slåss om batterifabrik

Från början hade nästan 40 kommuner anmält intresse och kommit in med förslag. Nu har listan bantats till åtta orter i Sverige och två i Finland. De svenska orterna är Luleå, Skellefteå, Gävle, Västerås, Norrköping, Göteborg, Malmö samt Mariestad och Skövde som lämnat ett gemensamt bud, berättar Northvolts vd Peter Carlsson.

I början av sommaren ska två orter finnas kvar i urvalsprocessen.



Northvolt räknar med att anställa 2 500-3 000 personer, huvudsakligen ingenjörer, till fabriken. Men bolaget räknar även med att fabriken skapar ytterligare sysselsättning på den ort där den placeras.



Bolaget har en ganska tuff tidsplan. Ambitionen är att första spadtaget ska tas andra halvåret 2018. Därefter ska produktionen starta 2020 och vara i full gång i slutet av 2023.

– Håller vi den här tidsplanen så är vi den första fabriken av detta slag i Europa och det har ett mycket stort värde för våra många olika intressenter, säger Peter Carlsson.

– Beskedet är glädjande och viktigt för Norrköping och regionen. Tillsammans med övriga aktörer i vår region ska vi göra allt vi kan för att tillmötesgå Northvolts önskemål, säger Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande.

Nu intensifieras etableringsarbetet som bland annat sker tillsammans med Finspångs kommun. Kommunerna är mycket måna om att etableringen ska genomföras här.

– Detta är en oerhört viktig etablering för Norrköping och vi är övertygade om att det är rätt placering för Northvolt. Vi kommer att göra allt för att få denna affär i hamn, säger kommundirektör Martin Andreae.

Hittills har Northvolt investerat 120 miljoner kronor i projektet. Under sommaren planerar företaget att ta in "under 100 miljoner euro" i nytt kapital från potentiella kunder till bolaget. Under fjärde kvartalet är det dags för en större finansieringsrunda. Då ska 1,2-1,5 miljarder euro tas in.



Northvolt planerar att tillverka en batterifabrik i Sverige, som påminner om Teslas fabriksbygge i Nevada, USA.



Fabriken ska ta upp en yta som motsvarar Gamla Stan i Stockholm. Tanken är att fabriken ska producera batterier med en kapacitet av 32 GWh per år, vilket kan göra den till Europas största batterifabrik.



Anledningen till att Northvolt har valt att bygga i Sverige är den nära tillgången till bland annat nickel, kobolt, litium och grafit, vilka ses som viktiga mineraler för batteritillverkning.



Northvolts ambition är att det första spadtaget kan tas andra halvåret 2018. Därefter ska produktionen starta år 2020 och vara i full gång år 2023.