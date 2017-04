Jessica Samuelsson tvåmålsskytt för Linköping

Linköpings nyförvärv Marija Banusic har hittills öst in mål för sitt nya lag - fyra fullträffar på två matcher. Men på en träning i veckan fick succéanfallaren, enligt Corren, en hård boll i huvudet, och mot Djurgården satt Banusic på bänken.



In på forwardsposition kom i stället ytterbacken Jessica Samuelsson - vilket skulle visa sig fungera alldeles utmärkt.



Samuelsson stötte först in ett inlägg från Lina Hurtig i den 73:e minuten och hann även med att bli matchvinnare med 2-1-målet i den 90:e minuten efter att Linköpings Janni Arnth däremellan olyckligt nickat bollen i eget mål. Linköping har därmed tagit full pott efter tre omgångar.