Mänsklig luktpanel ska hjälpa reningsverket

– Det har luktat till och ifrån från reningsverket och de lukterna har mycket uppstått i ombyggnationssamanhang, säger miljöutredare Nathalie Stärner.

Bland det som man jobbat med finns en trilskande nybyggd rötkammare. Och att reningsverket i Mantorp lagts ner vilket har ökat trycket på Mjölkullaverket - som fått byggas om, berättar Nathalie Stärner.



Frågan är nu om allt funkar som det är tänkt.



– Vi har ju gjort väldigt mycket åtgärder på verket. Men nu har vi identifierat ännu fler luktkällor som vi ska åtgärda framöver.



Blir det ännu mer ombyggnader då?

– De största är nog redan gjorda. Sedan beror det lite på hur väl vi lyckas med de här åtgärdsförsöken.



– Det är därför vi väljer att försöka starta en ganska stor och omfattande luktpanel. Vi vill att folk ska röra sig mer i området och lukta och känna och då får vi också veta om de åtgärder vi gör ger ett resultat.



Har ni krav på er att minimera lukterna?



– Det har vi och vi för en tät dialog med länsstyrelsen idag om åtgärderna vi gör för att minska lukterna.



Inne i en byggnad bakom de höga stängslen kring Mjölkulla finns ett modernt laboratorium. Här kan allmänheten titta in vid några tillfällen nu under maj månad.



Luktpanel och rundvandring - avloppsrening är en fråga som många har synpunkter på.



– Vi försöker hålla allmänheten uppdaterad och ge möjligheten att ställa frågor kring det här ärendet. Just eftersom det är en fråga som berör och engagerar många så vill vi självklart bemöta de frågor som finns.



– Det är ju en fråga som vi dessutom arbetar väldigt aktivt med så vi berättar gärna vad vi gör och vill gärna ha feedback från allmänheten om hur de tycker att det går, säger Nathalie Stärner.

Fotnot: Minst 30 personer behövs till luktpanelen.