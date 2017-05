Malmen får inte flyga hela dygnet under storövning

Regeringen, liksom tidigare den så kallade Generalläkaren, säger nej med hänvisning till miljön och människors hälsa. Helikopterflottiljen får därmed hålla sig till flygningar dagtid och på vardagar.

– Det är så klart synd och olyckligt att vi inte kan öva våra förband hela tiden som övningen pågår. Med tanke på den negativa omvärldsutvecklingen är en övning som testar försvarsmaktens alla grenar särskilt viktig, säger Peder Söderström, chef för flygflottiljen på Malmen.

Som en konsekvens av regeringens besked kommer användningen av Malmen nu att begränsas under övningen.

Aurora 17 är den första och största militära övningen på över 20 år där hela försvarsmakten övar tillsammans. Orsaken till övningen är det förändrade säkerhetspolitiska läget för Sverige. Under två veckor i september kommer fler än 19 000 män och kvinnor delta tillsammans med ett flertal myndigheter och ett tiotal andra länder, bland andra USA.

Enligt det tillstånd som Malmen har får flottiljen flyga dagtid under vardagar, det för att inte påverka människors hälsa och miljö negativt. Men eftersom övningen anses som viktig ansökte flygflottiljen om att få flyga under alla dygnets timmar hela veckan under övningsveckorna i september.

Generalläkaren, som kontrollerar om Försvarsmakten följer lagar och föreskrifter gjorde bedömning att önskemålet om fler flygrörelser inte ryms inom det tillstånd som Malmen har. Flygflottiljen överklagade till regeringen som också avslog ansökan.