Libk tappar en av sina landslagsmän

Lämnar gör Tobias Gustafsson trots att han har ett år kvar på kontraktet med Linköping.

– Jag är väldigt glad över att klubbarna har kommit överens och möjliggör en flytt för mig redan i år. Storvreta är en professionell klubb med enorm kapacitet, som kommer kunna ge mig förutsättningarna till att ta nästa steg i min innebandykarriär, säger Tobias Gustafsson i ett pressmeddelande.

Tobias som utvecklats till en landslagsback under tiden i Linköping kom till klubben från Balrog inför säsongen 2013/2014 och har funnits med under de fem senaste säsongerna. Backen har spelat 135 matcher och stått för 115 poäng under sina år i Linköping.

Nu han har nu skrivit på ett treårskontrakt med Linköping toppkonkurrent Storvreta.

– Ja, vi tappar en fantastisk innebandyspelare men för att bygga ett lag krävs så mycket mer. Vi har haft problemet under flera säsonger där Tobbe velat lämna Linköping som stad och då är det svårt att se om honom som den ”ryggradsspelare” vi önskat, säger klubbens manager Johan Astbrant på laget hemsida.

Och i och med att Storvreta var beredda att lägga den summan Linköping begärt så såg de ingen anledning att behålla Tobias.

– Med övergångssumman och Tobias kontrakt inräknat så får vi in mer än en tredjedel av vår spelarbudget, säger Johan Astbrant på lagets hemsida.